В Раде подготовили окончательный вариант мобилизационного законопроекта

https://racurs.ua/n194206-v-rade-podgotovili-okonchatelnyy-variant-mobilizacionnogo-zakonoproekta.html

Ракурс

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання, повідомила членкиня Комітету Мар’яна Безугла.

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Розгляд законопроекту в Раді починається 10 квітня. Комітет ухвалив рішення 13 голосами «за», п’ятеро нардепів утримались.

Остаточний варіант мобілізаційного законопроекту, який підготували до другого читання, опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

У ньому залишається норма щодо права на демобілізацію людей з інвалідністю. Демобілізація у зв’язку зі звільненням із полону (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу).

Визнані обмежено придатними зобов’язані повторно пройти огляд протягом 12 місяців.

Військовослужбовці у разі підписання першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.

Інвалідності, що отримали 2−3 групу після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби.

Усім військовослужбовцям хочуть виплачувати щомісячну винагороду за особливості проходження служби у розмірі 10 тис. грн.

70 тис. грн щомісячних виплат тим, хто бере участь у бойових діях «на нулі-нулі», та виконує завдання з контрнаступу аж до ротного опорного пункту включно, а також на території противника.

Запроваджуються обмеження консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років без військово-облікових документів, а також обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку на вимогу ТЦК.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що із законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію через 36 місяців служби. Положення прибрали з ініціативи головнокомандувача Олександра Сирського, повідомляє УП, яка має в розпорядженні його лист до міністра оборони Умєрова. Питання демобілізації планують розглянути окремо.