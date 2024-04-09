Число пострадавших от бомбардировки Харькова возросло, по Одессе рф нанесла два ракетных удара

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Число постраждалих від російського бомбового удару по Харкову вдень у вівторок, 9 квітня, зросло до чотирьох. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського бомбардування цивільного виробництва. Двоє з них госпіталізовано, двоє відмовилися. Пошуково-рятувальна операція на місці «прильоту» продовжується, — написав мер Харкова у Телеграмі.

З іншого кінця України, з Одеси, надходять повідомлення про ракетні удари. Телеграм-канали повідомили про вибух в районі Одеси, деякі опублікували дим від вибуху. До цього моніторингові канали писали про запуск російським літаком крилатої ракети.

Влада регіону заявила, що ворог атакував Одещину з окупованого Криму, ймовірно балістичною ракетою «Іскандер-М». Під ударом опинилася прибережно-рекреаційна зона. Наслідки уточнюються.