Последствия бомбежек Константиновки и Славянска. Фото: НПУ

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Ракурс

Російські загарбники не припиняють завдавати ударів по Донецькій області.

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Зокрема, за добу ворог завдав 1 тис. 995 ударів по регіону. Армія рф застосовувала керовані авіабомби та била з артилерії. Внаслідок обстрілів одна особа загинула, а ще дев’ять мирних жителів Донеччини дістали поранення. Про це 10 липня Національна поліція України повідомила в Telegram.

Костянтинівку загарбники атакували трьома керованими авіабомбами КАБ-500. Одна з них поцілила у житловий будинок. Загинув цивільний. Ймовірно, що під завалами перебувають жінка та дитина. Ще двоє місцевих були поранені.

А Слов’янськ був тричі обстріляний. Росіяни били з реактивних систем залпового вогню «Смерч» та скинули авіабомбу УМПБ-Д30СМ. Було пошкоджено адмінбудівлю, а троє мирних мешканців дістали поранення.

У Красногорівці внаслідок артилерійського обстрілу травми дістали троє жителів. Пошкоджено дві приватні оселі. Також є поранений у селі Сокіл.

Нагадаємо, 9 квітня російські загарбники вдарили керованою авіаційною бомбою по центральній частині Харкова. Троє осіб постраждали. Також у Харкові ворог завдав двох ударів по цивільному підприємству у Харкові. Поранення дістали троє працівників.