Николаев остался без света из-за масштабной аварии. Фото:

https://racurs.ua/n194217-nikolaev-polnostu-obestochen-iz-za-masshtabnoy-avarii.html

Ракурс

Проблеми зі світлом у Миколаєві виникли у середу, 10 квітня.

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В обласному центрі сталося масштабне аварійне відключення електроенергії. В тих оселях, де зникло світло, відбулося це не за годинними графіками відключення. Про це «Миколаївобленерго» повідомило у Facebook.

Друзі, маємо масштабне аварійне відключення, — йдеться у повідомленні.

Енергетики запевнили, що працюють над перезаживленням споживачів.

Нагадаємо, вранці 10 квітня армія рф атакувала Миколаївську область дронами-камікадзе типу «Шахед». Були влучання по енергооб'єкту у Миколаївському районі та рекреаційному об'єкті на території регіону. Запроваджувалися аварійні відключення світла, але згодом електропостачання було відновлено.