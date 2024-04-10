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Ракурс
Миколаїв залишився без світла через масштабну аварію. Фото:

Миколаїв повністю знеструмлено через масштабну аварію

10 кві 2024, 11:48
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Проблеми зі світлом у Миколаєві виникли у середу, 10 квітня.


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В обласному центрі сталося масштабне аварійне відключення електроенергії. В тих оселях, де зникло світло, відбулося це не за годинними графіками відключення. Про це «Миколаївобленерго» повідомило у Facebook.

Друзі, маємо масштабне аварійне відключення, — йдеться у повідомленні.

Енергетики запевнили, що працюють над перезаживленням споживачів.

Нагадаємо, вранці 10 квітня армія рф атакувала Миколаївську область дронами-камікадзе типу «Шахед». Були влучання по енергооб'єкту у Миколаївському районі та рекреаційному об'єкті на території регіону. Запроваджувалися аварійні відключення світла, але згодом електропостачання було відновлено.

Джерело: Ракурс


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