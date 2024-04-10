Наслідки ударів по Миколаївщині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n194212-rosiyski-nichni-udary-poshkodyly-energoobiekty-na-mykolayivschyni-ta-odeschyni.html

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Одеська та Миколаївська області вночі 10 квітня були під російськими обстрілами.

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На світанку окупанти атакували Одещину ракетами, зокрема застосували й балістику. Ворог бив по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Постраждали двоє працівників транспортного підприємства. Про це Сили оборони Півдня повідомили в Telegram.

Також в Одеській області росіяни пошкодили енергетичний об'єкт, приватний будинок й кілька автівок. Люди дивом не постраждали.

А в Миколаївській області росіяни також вдарили по об'єкту енергетики. Спалахнула пожежа, але вогнеборці її локалізували.

У ДСНС додали, що внаслідок влучання уламків збитих дронів в Очаківській громаді Миколаївської області виникла пожежа на рекреаційному об'єкті. Вогнеборці місцевого підрозділу ДСНС оперативно ліквідували пожежу на площі 200 кв. м.

Нагадаємо, росіяни обстріляли з артилерії один із населених пунктів Сумському району. Ворог пошкодив приміщення місцевого пожежно-рятувального підрозділу — осколки посікли облицювання стін, ворота та пожежні автомобілі.