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Ракурс
Следствия ударов по Николаевщине. Фото: ГСЧС

Ночные удары врага повредили энергообъекты в Николаевской и Одесской областях

10 апр 2024, 09:19
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Одеська та Миколаївська області вночі 10 квітня були під російськими обстрілами.


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На світанку окупанти атакували Одещину ракетами, зокрема застосували й балістику. Ворог бив по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Постраждали двоє працівників транспортного підприємства. Про це Сили оборони Півдня повідомили в Telegram.

Також в Одеській області росіяни пошкодили енергетичний об'єкт, приватний будинок й кілька автівок. Люди дивом не постраждали.

А в Миколаївській області росіяни також вдарили по об'єкту енергетики. Спалахнула пожежа, але вогнеборці її локалізували.

У ДСНС додали, що внаслідок влучання уламків збитих дронів в Очаківській громаді Миколаївської області виникла пожежа на рекреаційному об'єкті. Вогнеборці місцевого підрозділу ДСНС оперативно ліквідували пожежу на площі 200 кв. м.

Наслідки ударів по Миколаївщині. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, росіяни обстріляли з артилерії один із населених пунктів Сумському району. Ворог пошкодив приміщення місцевого пожежно-рятувального підрозділу — осколки посікли облицювання стін, ворота та пожежні автомобілі.

Источник: Ракурс


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