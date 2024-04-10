Россияне убили троих жительниц села под Харьковом, среди жертв - 14-летняя девочка

https://racurs.ua/n194226-rossiyane-ubili-troih-jitelnic-sela-pod-harkovom-sredi-jertv-14-letnyaya-devochka.html

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Кількість загиблих внаслідок обстрілу Липців на Харківщині зросла до трьох: окрім 14-річної дівчинки також загинули жінки 43 та 59 років, повідомив 10 квітня керівник ОВА Олег Синєгубов.

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Розбір завалів триває.

Війська рф вдарили по селищах Липці та Мала Данилівка поблизу Харкова: палає магазин та аптека, під завалами, попередньо, можуть перебувати люди.

Також керівник ОВА повідомляє про трьох поранених і додає, що ворог повністю зруйнував поліклініку у місті Вовчанськ та поцілив у аптеку й магазин в селі Липці.