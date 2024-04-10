Росіяни убили трьох мешканок села під Харковом, серед жертв - 14-річна дівчинка

https://racurs.ua/ua/n194226-rosiyany-ubyly-troh-meshkanok-sela-pid-harkovom-sered-jertv-14-richna-divchynka.html

Ракурс

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Липців на Харківщині зросла до трьох: окрім 14-річної дівчинки також загинули жінки 43 та 59 років, повідомив 10 квітня керівник ОВА Олег Синєгубов.

.

Розбір завалів триває.

Війська рф вдарили по селищах Липці та Мала Данилівка поблизу Харкова: палає магазин та аптека, під завалами, попередньо, можуть перебувати люди.

Також керівник ОВА повідомляє про трьох поранених і додає, що ворог повністю зруйнував поліклініку у місті Вовчанськ та поцілив у аптеку й магазин в селі Липці.