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МВД опубликовало видео и фото завалов в Липцах, где российские преступники убили троих местных

МВД опубликовало видео и фото завалов в Липцах, где российские преступники убили троих местных

10 апр 2024, 17:01
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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко опублікував відео порятунку людей з-під завалів у Липцях (Харківська область).


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Ворог опівдні 10 квітня атакував селище Липці. Пошкоджені приміщення аптеки та крамниці, поранена 34-річна жінка.

З-під завалів рятувальники визволили 16-річного юнака. 14-річна дівчина та ще дві жінки отримали смертельні поранення.

Источник: Ракурс


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