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МВД опубликовало видео и фото завалов в Липцах, где российские преступники убили троих местных
МВД опубликовало видео и фото завалов в Липцах, где российские преступники убили троих местныхhttps://racurs.ua/n194231-mvd-opublikovalo-video-i-foto-zavalov-v-lipcah-gde-rossiyskie-prestupniki-ubili-troih-mestnyh.htmlРакурс
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко опублікував відео порятунку людей з-під завалів у Липцях (Харківська область).
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Ворог опівдні 10 квітня атакував селище Липці. Пошкоджені приміщення аптеки та крамниці, поранена 34-річна жінка.
З-під завалів рятувальники визволили 16-річного юнака. 14-річна дівчина та ще дві жінки отримали смертельні поранення.