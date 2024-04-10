МВД опубликовало видео и фото завалов в Липцах, где российские преступники убили троих местных

https://racurs.ua/n194231-mvd-opublikovalo-video-i-foto-zavalov-v-lipcah-gde-rossiyskie-prestupniki-ubili-troih-mestnyh.html

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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко опублікував відео порятунку людей з-під завалів у Липцях (Харківська область).

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Ворог опівдні 10 квітня атакував селище Липці. Пошкоджені приміщення аптеки та крамниці, поранена 34-річна жінка.

З-під завалів рятувальники визволили 16-річного юнака. 14-річна дівчина та ще дві жінки отримали смертельні поранення.