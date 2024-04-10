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МВС опублкувало відео та фото завалів у Липцях, де російські злочинці убили трьох місцевих

МВС опублікувало відео та фото завалів у Липцях, де російські злочинці убили трьох місцевих

10 кві 2024, 17:01
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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко опублікував відео порятунку людей з-під завалів у Липцях (Харківська область).


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Ворог опівдні 10 квітня атакував селище Липці. Пошкоджені приміщення аптеки та крамниці, поранена 34-річна жінка.

З-під завалів рятувальники визволили 16-річного юнака. 14-річна дівчина та ще дві жінки отримали смертельні поранення.

Джерело: Ракурс


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