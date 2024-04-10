Уклонист платит дважды – на Львовщине банда устроила шоу с переодеванием в работников ТЦК

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На Львівщині викрили банду, яка не тільки організовувала переправлення ухилянтів за кордон, але й хотіла обікрасти їх.

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Групу організували двоє місцевих, які долучили в неї правоохоронця, військовослужбовця й сина судді з сусідньої області, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Наприкінці грудня до мешканців Львівщини звернулися двоє охочих виїхати до Європи. За 15 тис. дол. їх обіцяли внести до системи «Шлях» як волонтерів, але відповідні документи чоловіки підробили.

«Клієнти» мали намір перевезти за кордон велику суму валюти готівкою. Організатори перевезення вирішили розіграти виставу, аби нажитися двічі.

28 березня під час зустрічі у Львові чоловікам дали підроблені довідки про нібито включення їх до системи «Шлях». Клієнтам наказали сісти у машину, яка мала довезти їх до кордону.

Водій привіз двох чоловіків до одного з сіл Яворівського району. Там їх чекали троє інших учасників банди, перевдягнуті у форму працівників ТЦК. Ухилянтам повідомили, що їхні довідки підроблені, а на місце негайно приїде слідчо-оперативна групу, яка доправить ухилянтів до військкомату, звідки — на фронт.

Переодягнені працівники ТЦК запропонували уникнути такого сценарію за 20 тис. дол. Після отримання цих грошей цю групу затримали правоохоронці.

Слідчі повідомили п’ятьом особам про підозру в організації вимагання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Організаторів підозрюють й у шахрайстві.