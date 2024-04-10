Задержание Лукьянова произошло в феврале – медиа объясняют, почему СБУ рассказала об этом в апреле

https://racurs.ua/n194244-zaderjanie-lukyanova-proizoshlo-v-fevrale-media-obyasnyaut-pochemu-sbu-rasskazala-ob-etom.html

Ракурс

Затримання колишнього народного депутата-«регіонала» Владислава Лук’янова, про яке СБУ повідомила 10 квітня, насправді відбулося ще в лютому.

.

Після цього Соломʼянський райсуд Києва 27 лютого відправив проросійського політика всього лише під нічний домашній арешт без носіння електронного браслету — як підозрюваного у виправданні збройної агресії рф.

Про це інформує Watchers з посиланням на коментар речниці Київської обласної прокуратури.

Такий час сповіщення про Лук’янова може бути пов’язано з триваючим корупційним скандалом навколо очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Адже у свіжому прес-релізі СБУ про лютневе затримання Лук’янова сказано, що саме «кіберфахівці Служби безпеки завадили втечі з України колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів».

Нагадаємо, днями Слідство. інфо випустило розслідування про керівника Департаменту кібербезпеки з приводу придбання його дружиною квартири ринковою вартістю 20 млн грн за 12,8 млн грн. Після виходу розслідування з’ясувалось, що журналісту, який його готував, у торговому центрі намагались вручити повістку представники ТЦК, яких привів туди працівник Департаменту кібербезпеки. Після цього Вітюка відсторонили від обов’язків на період проведення перевірки.

Історія питання

Як повідомляється, 60-річного екснардепа затримали поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещини, звідки він намагався виїхати як особа непризовного віку.

У 2020 році Лук’янов став депутатом міськради Бахмута від ОПЗЖ.

Після повномасштабного вторгнення пішов на співпрацю з окупантами і «перереєстрував» свою компанію інтернет-провайдера за законодавством рф.

Крім того, він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.

Сам депутат при цьому переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією віддалено. А потім чомусь вирішив втекти за кордон