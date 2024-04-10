Екс-нардеп «Партії регіонів» намагався втекти з України. Фото:

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Колишній нардеп від забороненої «Партії регіонів» намагався втекти з України, але його затримали поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині.

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Звідти 60-річний фігурант, який у 2020 році став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ, намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку. Після окупації частини Донеччини він почав співпрацювати з росіянами та перереєстрував власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Про це прес-центр Служби безпеки України 10 квітня повідомив у Facebook.

Цей зловмисник надав російській ФСБ повний доступ до наявного обладнання. Це дозволило ворогам контролювати інтернет-активність місцевого населення.

Сам же ж депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі. Також він розпорядився регулярно сплачувати кошти до російського бюджету у вигляді «податків» та «зборів». Таким чином він фінансував російську війну проти України.

Також «регіонал» публічно виправдовував агресію рф, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів. Згодом зловмисник вирішив втекти за кордон, але його затримали.

Депутату вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

В СБУ не назвали ім’я затриманого політика. За інформацією українських ЗМІ, мова йде про колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Владислава Лук’янова.

Нагадаємо, колишні депутати Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ вкрали понад 30 суден торговельного флоту України на загальну суму понад 80 млн грн.