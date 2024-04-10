Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Екс-нардеп «Партії регіонів» намагався втекти з України. Фото:

Екс-нардеп від «Партії регіонів» намагався втекти з України (ФОТО)

10 кві 2024, 11:19
999

Колишній нардеп від забороненої «Партії регіонів» намагався втекти з України, але його затримали поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині.


.

Звідти 60-річний фігурант, який у 2020 році став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ, намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку. Після окупації частини Донеччини він почав співпрацювати з росіянами та перереєстрував власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Про це прес-центр Служби безпеки України 10 квітня повідомив у Facebook.

Цей зловмисник надав російській ФСБ повний доступ до наявного обладнання. Це дозволило ворогам контролювати інтернет-активність місцевого населення.

Сам же ж депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі. Також він розпорядився регулярно сплачувати кошти до російського бюджету у вигляді «податків» та «зборів». Таким чином він фінансував російську війну проти України.

Також «регіонал» публічно виправдовував агресію рф, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів. Згодом зловмисник вирішив втекти за кордон, але його затримали.

Депутату вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

В СБУ не назвали ім’я затриманого політика. За інформацією українських ЗМІ, мова йде про колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Владислава Лук’янова.

Екс-нардеп «Партії регіонів» намагався втекти з України. Фото: СБУ

Екс-нардеп «Партії регіонів» намагався втекти з України. Фото: СБУ

Нагадаємо, колишні депутати Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ вкрали понад 30 суден торговельного флоту України на загальну суму понад 80 млн грн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів