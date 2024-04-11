В Раду вызвали Кубракова и Наема обсудить защиту критической инфраструктуры

Сессионный зал Верховной Рады, фото: Google Maps

https://racurs.ua/n194254-v-radu-vyzvali-kubrakova-i-naema-obsudit-zaschitu-kriticheskoy-infrastruktury.html

Ракурс

Верховна Рада викликала віце-прем'єра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова та голову Державного агентства відновлення інфраструктури Мустафу Найєма на засідання сьогодні, 11 квітня.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Пропозиція набрала 233 голоси з 150 необхідних, — зазначив він. — І окреме рішення що це має бути сьогодні до 13:00 (188 голосів).

Згодом Железняк повідомив, що Кубраков та Наєм сьогодні не прийдуть до Ради.

Рада завершила свою роботу на цьому тижні. Головуючий оголосив, що Кубракова та Наєма не буде, так як вони у відрядженні, — зазначив він.

Рашисти в ніч на сьогодні здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні. Прес-служба «Укренерго» повідомляла про пошкодження підстанцій та об'єктів генерації у п’яти областях — Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській.