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Погода установила в Киеве новые рекорды, фото: «Ракурс»
В Киеве зафиксировали новые температурные рекорды — деталиhttps://racurs.ua/n194256-v-kieve-zafiksirovali-novye-temperaturnye-rekordy-detali.htmlРакурс
У Києві квітнева погода встановила нові погодні рекорди.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
Зазначається, що вчора, 10 квітня, у Києві були зафіксовані три температурних рекорди:
- мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 14,1°С. Попереднє рекордне значення 2016 року перевищено на 1,3°С.;
- максимальна температура повітря досягла 26,0°С, що на 1,9°С вище попереднього рекордного показника 1973 року;
- середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 20,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 2,9°С, а кліматичну норму — на 12,1°С.