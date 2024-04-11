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Погода установила в Киеве новые рекорды, фото: «Ракурс»

В Киеве зафиксировали новые температурные рекорды — детали

11 апр 2024, 13:31
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У Києві квітнева погода встановила нові погодні рекорди.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Зазначається, що вчора, 10 квітня, у Києві були зафіксовані три температурних рекорди:

  • мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 14,1°С. Попереднє рекордне значення 2016 року перевищено на 1,3°С.;
  • максимальна температура повітря досягла 26,0°С, що на 1,9°С вище попереднього рекордного показника 1973 року;
  • середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 20,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 2,9°С, а кліматичну норму — на 12,1°С.

Источник: Ракурс


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