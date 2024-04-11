Погода встановила у Києві нові рекорди, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n194256-u-kyievi-zafiksuvaly-novi-temperaturni-rekordy-detali.html

Ракурс

У Києві квітнева погода встановила нові погодні рекорди.

.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Зазначається, що вчора, 10 квітня, у Києві були зафіксовані три температурних рекорди: