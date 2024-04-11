Рашисты нанесли баллистический удар по Николаеву, четверо погибших

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Россияне продолжают обстреливать Николаев, фото: «Николаевская Правда»
Рашисты нанесли баллистический удар по Николаеву, четверо погибшихhttps://racurs.ua/n194257-rashisty-nanesli-ballisticheskiy-udar-po-nikolaevu-chetvero-pogibshih.htmlРакурс
Рашисти підступно серед дня завдали балістичного удару по Миколаєву.
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Про це сьогодні, 11 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
За попередньою інформацією загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало, — вказано в повідомленні. — Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об'єктів. Обставини уточнюються.
Повітряна тривога у Миколаєві сьогодні вдень оголошувалася о 12.01 і тривала до 12.32.