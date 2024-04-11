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Ракурс
Росіяни продовжують обстрілювати Миколаїв, фото: «Миколаївська Правда»

Рашисти завдали балістичного удару по Миколаєву, четверо загиблих

11 кві 2024, 13:53
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Рашисти підступно серед дня завдали балістичного удару по Миколаєву.


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Про це сьогодні, 11 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

За попередньою інформацією загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало, — вказано в повідомленні. — Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об'єктів. Обставини уточнюються.

Повітряна тривога у Миколаєві сьогодні вдень оголошувалася о 12.01 і тривала до 12.32.

Джерело: Ракурс


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