Европарламент отказался финансировать Совет ЕС из-за неспособности обеспечить Украину дополнительными Patriot

https://racurs.ua/n194262-evroparlament-otkazalsya-finansirovat-sovet-es-iz-za-nesposobnosti-obespechit-ukrainu.html

Ракурс

Доки Україні не дадуть нові Patriot, фінансування Ради ЄС не буде. Європарламент 11 квітня ухвалив безпрецедентне рішення.

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Прибрати затвердження бюджету Ради ЄС з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні, запропонував багаторічний євродепутат, експрем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew.

Колишній очільник уряду Бельгії нагадав слова глави європейської дипломатії Хосепа Борреля, що європейські країни «мають сотню систем Patriot, коли Україна потребує бодай сім».

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 11, 2024

Його пропозицію зустріли бурхливими оплесками. Рішення називають безпрецедентною подією. Його підтримали 515 євродепутатів, проти були 62.

Renew Europe — проєвропейська політична група Європейського парламенту, є наступником групи Альянс лібералів та демократів за Європу, яка існувала у Європейському парламенті з 2004 по 2019 рік.

Історія питання

Російські війська вночі на 11 квітня атакували енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов уточнив, що по критичній інфраструктурі міста та області російська армія завдала щонайменше десяти ударів.

Про вибухи у Харкові повідомив і мер Ігор Терехов. «Можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути, виходячи з цього, — попередив він.

Метрополітен працює як укриття, уточнив пізніше заступник голови ВП України Олексій Кулеба. Понад 200 тисяч абонентів на Харківщині залишилися без електропостачання.

Трипільська ТЕС, яка до сьогоднішнього дня була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області, зруйнована повністю. Це підтвердили в ПАТ «Центренерго», якому підпорядковується ТЕС та яке звітувало про 100% захищеність станції. Масштаби руйнувань — жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний — ми з ним справимось, — зазначив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота. Як результат, ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації. 22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС, на Харківщині. А 25 липня 2022 війська рф окупували Вуглегірську ТЕС — Донеччина. На сьогодні, ПАТ «Центренерго» втратила 100% генерації, — додали в компанії. У ЗМІ нагадали «Центренерго» про заяви, що Трипільська ТЕС на 100 відсотків захищена від ударів. Але виявилося, що захист був тільки від дронів, не від ракет — це захист першого рівня, але точно не третього. З «випаданням» Трипільської ТЕС серйозного удару завдано по балансуючій генерації енергосистеми країни. Тій генерації, яка, на відміну від атомної, покликана балансувати, а отже, нівелювати піки (дефіцит і профіцит) у системі. Іншими словами, якщо в енергосистемі цейтнот, то атомні блоки відключаються і не працюють. Росіянам не потрібно бити по атомних блоках. По-перше, це непопулярно і матиме негативні наслідки для їхнього іміджу у світі. По-друге, вони можуть їх відключити, вибиваючи саме балансуючу генерацію. Що вони і роблять. Запасів балансуючої генерації в України практично не залишилося. Тепер наша основна надія на перетоки з Європи.

Одна ніч в Харкові змінила б думку тих, від кого залежать поставки «Patriot» для України, — вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що цієї ночі росія випустила понад 80 ракет та БПЛА по Україні, переважно по об'єктах критичної інфраструктури. Шість з повітряних цілей були балістичними.