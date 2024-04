Європарламент відмовився фінансувати Раду ЄС через неспроможність забезпечити Україну додатковими Patriot

Доки Україні не дадуть нові Patriot, фінансування Ради ЄС не буде. Європарламент 11 квітня ухвалив безпрецедентне рішення.

Прибрати затвердження бюджету Ради ЄС з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні, запропонував багаторічний євродепутат, експрем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew.

Колишній очільник уряду Бельгії нагадав слова глави європейської дипломатії Хосепа Борреля, що європейські країни «мають сотню систем Patriot, коли Україна потребує бодай сім».

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct