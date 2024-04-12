Первым заместителем Кулебы назначили человека из Офиса президента

https://racurs.ua/n194298-pervym-zamestitelem-kuleby-naznachili-cheloveka-iz-ofisa-prezidenta.html

Ракурс

Кабінет міністрів 12 квітня погодив призначення Андрія Сибіги першим заступником міністра закордонних справ України.

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Уряд також погодив звільнення Миколи Точицького з посади заступника міністра закордонних справ.

Раніше Андрій Сибіга працював заступником керівника Офісу президента.

Раніше ЗМІ писали, що на Банковій планували замінити Сибігу чинним заступником глави МЗС Миколою Точицьким, який вчився в одній групі в Інституті міжнародних відносин з Андрієм Єрмаком.