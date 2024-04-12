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Ракурс
Першим заступником Кулеби призначили людину з Офісу президента

Першим заступником Кулеби призначили людину з Офісу президента

12 кві 2024, 13:40
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Кабінет міністрів 12 квітня погодив призначення Андрія Сибіги першим заступником міністра закордонних справ України.


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Уряд також погодив звільнення Миколи Точицького з посади заступника міністра закордонних справ.

Раніше Андрій Сибіга працював заступником керівника Офісу президента.

Раніше ЗМІ писали, що на Банковій планували замінити Сибігу чинним заступником глави МЗС Миколою Точицьким, який вчився в одній групі в Інституті міжнародних відносин з Андрієм Єрмаком.

Джерело: Ракурс


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