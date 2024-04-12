https://racurs.ua/n194305-rossiyskie-obstrely-est-raneny-na-harkovschine-hersonschine-i-donbasse.html

Ракурс

Російська окупаційна армія продовжує завдавати ударів по українським населених пунктах.

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Неспокійно на Харківщині, де 12 квітня ворог з важкої артилерії обстріляв два села Купʼянського району. Близько 11.15 важка артилерія росіян обстріляла село Моначинівка. Внаслідок влучань снарядів калібру 152 мм постраждали 72-річний чоловік та 76-річна жінка. Від госпіталізації вони відмовилися, медичну допомогу отримали на місці. У селі пошкоджено житлові будинки. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Також під ворожим вогнем перебувало селище Купʼянськ-Вузловий. Попередньо встановлено, що росіяни знову гатили з артилерії. Внаслідок обстрілу загинув 64-річний чоловік.

Купʼянська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують документувати воєнні злочини, вчинені загарбниками.

Дрон окупантів атакував житловий будинок у Новобериславі на Херсонщині. Поранення отримав чоловік. Лікарі надають йому допомогу.

А у Костянтинівці на Донеччині внаслідок обстрілів виникла пожежа у п’ятиповерховому багатоквартирному будинку. Поранені щонайменше шестеро людей.

Нагадаємо, у Харківській області місцева влада ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми ще з 47 прифронтових населених пунктів. Відселяють людей з наближених до кордону з росією населених пунктів Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.