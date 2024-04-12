Разрушенная Трипольская ТЭС. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n194307-ukrainskie-tes-atakovali-rakety-s-zapadnymi-komponentami-ermak.html

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Російські ракети, якими ворог 11 квітня вдарив по українських ТЕС, містять компоненти інших країн.

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У цьому ворожому озброєнні українські фахівці знайшли компоненти, які виготовляються в країнах Європи та Азії. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак 12 квітня повідомив у Telegram.

Ворог б‘є по українських ТЕС ракетами, в яких є компоненти країн Заходу та Азії, — йдеться у повідомленні.

Тим часом видання «Українська правда», яка має в розпорядженні відповідні фотографії, пише, що Трипільську ТЕС атакували новими крилатими ракетами Х-69. Це одна з нових модифікацій російської ракети Х-59.

Нагадаємо, 11 квітня російська федерація здійснила масовану атаку по Україні з повітря. Противник використовував ударні дрони типу «Шахед», ракети різних видів, зокрема й «Кинджали».

Ворог вчора атакував енергетичні об'єкти у чотирьох областях України. Зокрема, російські обстріли повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області, яка донедавна була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області. Загалом 11 квітня було знищено всю генерацію «Центренерго».

Джерело: «Українська правда»