Харькову разрешили освобождать бизнес от некоторых налогов. Фото:

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Бізнес Харківської області звільнять від деяких податків.

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Місцева влада може звільняти підприємців Харкова та області від місцевих податків — єдиного податку, орендної плати та плати за майно. Відповідне рішення 12 квітня ухвалив Кабмін. Це дасть можливість знизити податкове навантаження хоча б для Харкова. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

За його словами, недоотримані доходи влада буде компенсувати з державного бюджету.

Це стосується Харкова, але й для всіх інших територій це діє. Ми це зробили універсальним механізмом, — зазначив він.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, посилаючись на рішення уряду заявив, створені умови допоможуть адаптувати процеси до сьогоднішніх реалій та розвинути економічний потенціал області.

Представникам бізнесу Харківщини у повномасштабній війні відведена важлива роль: збереження робочих місць, створення нових, забезпечення суспільних потреб та наповнення бюджету для боротьби з ворогом, — розповів він.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що український уряд збільшить військовий збір та акцизи та запровадить щомісячну сплату авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.