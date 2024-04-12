Бывшая работница таможни Юлия Дрыга. Фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n194315-inspektor-lvovskoy-tamojni-lishilas-raboty-posle-skandalnogo-video.html

Ракурс

Скандал з працівницею Львівської митниці виник після публікації у мережі відео де жінка розповідає про те, «скільки коштує її образ».

.

Головна інспекторка управління адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці Юлія Дрига розповіла одному з блогерів у TikТок вартість свого вбрання. За її словами, капелюх від українського дизайнера Руслана Багінського коштує 18 тис. грн, сумка Louis Vuitton — 1 тис. 500 дол., взуття Hermes — 800 дол., годинник Cartier — 5 тис. дол., а повідець для собаки від бренду Gucci — 200 дол. Про це пише «Суспільне. Львів».

Також у відео чиновниця розповідає про те, що працює «трошки на себе, трохи на державу». У її декларації за 2023 рік вказано 136 тис. грн зарплати на митниці, 41 тис. грн заробітку від підприємницької діяльності та 3 тис. дол. готівкою.

Журналіст Тарас Середич зазначає, що відео з’явилося у TikТок 12 квітня, але згодом його видалили.

Блогер Ніколас Карма, який знімав ролик, пояснив в Instagram, що видалити відео його попросила Юлія Дрига. Він заархівував його, аби відео було недоступним для перегляду. Згодом блогер знову відкрив відео для перегляду, адже Юлія не заперечувала проти цього.

Керівник Львівської митниці Андрій Кузнік вже відреагував на скандальне відео й у Facebook написав, що «Дрига Юлія написала заяву на звільнення за угодою сторін, на підставі якої, мною підписаний відповідний наказ». За його інформацією, з 2 серпня 2023 року Дрига працювала Головним інспектором управління адміністративно-господарської діяльності.

Після сьогоднішнього відео розпочата перевірка, у рамках якої Дрига Юлія була запрошена для дачі пояснень до відділу з питань запобігання корупції, — зазначив Кузнік.

Про ситуацію вже проінформували НАЗК «з метою проведення перевірки та відповідного реагування».

Після звільнення Юлія Дрига розповіла журналісту Тарасу Середичу, що її годинник — це копія, а сумку, яка є оригіналом зі старої колекції, вона придбала за гроші від бізнесу.

Джерело: «Суспільне. Львів»