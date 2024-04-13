Последствия подрыва трактора на мине в Херсонской области, фото: Херсонская областная прокуратура

https://racurs.ua/n194327-traktor-podorvalsya-na-rossiyskoy-mine-v-hersonskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

На Херсонщині внаслідок детонації міни на полі отримав осколкові поранення тракторист

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Постраждалого чоловіка госпіталізували. Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Подія сталася сьогодні 06.40 у полі поблизу одного з населених пунктів Новорайської громади під час виконання весняно-польових робіт.

Керуючи технікою чоловік наїхав на залишений російською армією вибуховий пристрій, який здетонував, — вказано в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).