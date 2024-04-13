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Последствия подрыва трактора на мине в Херсонской области, фото: Херсонская областная прокуратура

Трактор подорвался на российской мине в Херсонской области (ФОТО)

13 апр 2024, 14:08
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На Херсонщині внаслідок детонації міни на полі отримав осколкові поранення тракторист


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Постраждалого чоловіка госпіталізували. Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Подія сталася сьогодні 06.40 у полі поблизу одного з населених пунктів Новорайської громади під час виконання весняно-польових робіт.

Керуючи технікою чоловік наїхав на залишений російською армією вибуховий пристрій, який здетонував, — вказано в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки підриву трактора на міні на Херсонщині, фото: Херсонська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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