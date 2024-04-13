Германия передаст Украине еще одну систему Patriot. Фото:

https://racurs.ua/n194333-germaniya-obyavila-o-nemedlennoy-peredache-ukraine-esche-odnoy-sistemy-patriot.html

Ракурс

Німеччина посилить українську протиповітряну оборону.

.

У суботу, 13 квітня, німецький уряд ухвалив рішення про негайну відправку Україні ще одного комплексу ЗРК Patriot для відбиття російських атак. Про це заявив міністр ФРН, повідомляється на сторінці Бундесверу в соцмережі Х.

Німеччина негайно передасть ще одну вогневу одиницю Patriot для України для відбиття російських повітряних атак. Він поставляється на додаток до систем Luftverteidigung, які вже були поставлені та ще плануються, — йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 13 квітня мав результативну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Він подякував йому за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО.

Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад, — написав глава держави у Telegram.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна потребує 25 систем Patriot по 6−8 ракетних батарей у кожній, аби повністю закрити небо над Україною.

Нагадаємо, 3 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським заявив, що країни-члени НАТО повинні передати Україні усі наявні в світі зенітно-ракетні комплекси Patriot.