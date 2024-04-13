Оккупанты перевели все реакторы ЗАЭС в «холодный останов». Фото:

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Ракурс

Запорізька атомна електростанція перевела всі реактори в «холодний зупин».

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Усі шість реакторних блоків ЗАЕС станом на 13 квітня перебувають у режимі холодної зупинки. Це відбулося вперше з кінця 2022 року після того, як четвертий блок вийшов на цей робочий стан вранці сьогоднішнього дня. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Рішення про холодну зупинку всіх шести блоків позитивне саме по собі, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує принципової проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції, — зазначив він.

Гендиректор МАГАТЕ наголосив, що ядерна безпека та безпека на Запорізькій АЕС залишається дуже нестабільною.

Як відомо, українські співробітники більше не мають доступу до ЗАЕС. За даними МАГАТЕ, відтепер до роботи на Запорізькій АЕС допускають лише співробітників, які мають російське громадянство і підписали контракти з російським оператором.

Нагадаємо, окупанти встановили вибухові пристрої між внутрішньою та зовнішньою огорожею навколо ЗАЕС. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що наявність мін є несумісною зі стандартами безпеки.

Представники ж країни-агресора вперто стверджують, що встановлення мін на ЗАЕС є «допустимою практикою, яка не суперечить жодним рекомендаціям МАГАТЕ».