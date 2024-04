Иран нанес массированный удар по Израилю. Фото:

https://racurs.ua/n194344-iran-nanes-massirovannyy-udar-po-izrailu-chto-izvestno.html

Ракурс

Іран атакував Ізраїль великою кількістю ракет та безпілотників.

.

У ніч на 14 квітня з боку Ірану на Ізраїль було випущено 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу «земля-земля». Також повідомлялося про запуск ракет з території Лівану. Повітряна атака тривала близько п’яти годин. Ізраїльські ВПС перехоплювали іранські безпілотники над Йорданією та Сирією. Системи ППО США на Близькому Сході також перехопили кілька іранських дронів. Внаслідок атаки на Ізраїль постраждала 31 особа. Про це пишуть The New York Times та Times of Israel.

У прес-службі Армії оборони Ізраїлю заявили, що перехопили більшість повітряних цілей за межами країни. Ці ракети були перехоплені системою протиповітряної оборони великої дальності Arrow.

Група протиповітряної оборони ЦАХАЛ успішно перехопила більшість запущених цілей за допомогою системи протиповітряної оборони Arrow разом зі стратегічними союзниками Ізраїлю, перш ніж запущені цілі перетнули територію Ізраїлю, ­— зазначив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі.

За його словами, іранські удари спричинили «невеликі пошкодження інфраструктури» на військовій базі на півдні Ізраїлю.

Як стверджує CNN, жоден безпілотник чи балістична ракета не змогли вразити жодну ціль. Водночас у КВІР заявили про успішне влучання по об'єктах на території Ізраїлю.

Ynet з посиланням на офіційних осіб пише, що ізраїльська ППО перехопила 99% запущених у бік Ізраїлю балістичних ракет і безпілотників.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні до громадян заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану, і відповість тим же.

Президент США Джо Байден попередив Нетаньяху, що американці не братимуть участі в наступальних операціях проти Ірану. Також Білий дім закликав робити відповідь «обережно».

Делегація Ірану в ООН заявила, перша хвиля ударів вже відбулася й це було військовою відповіддю на удар Ізраїлю по іранському консульству в столиці Сирії Дамаску 1 квітня. Іранці заявили, що нових запусків безпілотників та ракет з іранського боку поки що не буде.

Ми завершили «акт відплати». Якщо Ізраїль зробить ще одну помилку, відповідь Ірану буде значно суворішою, — зазначила делегація.

Нагадаємо, відносини Ірану та Ізраїлю стали досить напруженими після того, як 1 квітня Ізраїль завдав ракетного удару по Дамаску у Сирії, внаслідок чого була зруйнована будівля консульства Ірану. Тоді загинули генерали КВІР та іранські дипломати.

Джерела: The New York Times, Times of Israel, CNN, Ynet