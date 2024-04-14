Оккупанты готовят очередную провокацию на ЗАЭС, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n194359-rashisty-gotovyat-provokaciu-pod-falshivym-flagom-na-zaes-genshtab.html

Ракурс

Російські загарбники готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції — ще однієї операції під фальшивим прапором.

.

Про це сьогодні, 14 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив Генштаб ЗСУ з посиланням на дані розвідки.

Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що лише за нещодавні тижні рф уже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС.

Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС, — зазначають у Генштабі.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що Україна завжди відповідально ставилась і ставиться до безпеки ядерних обʼєктів.