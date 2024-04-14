Рашисты готовят провокацию под фальшивым флагом на ЗАЭС — Генштабhttps://racurs.ua/n194359-rashisty-gotovyat-provokaciu-pod-falshivym-flagom-na-zaes-genshtab.htmlРакурс
Російські загарбники готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції — ще однієї операції під фальшивим прапором.
Про це сьогодні, 14 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив Генштаб ЗСУ з посиланням на дані розвідки.
Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи, — наголошують у Генштабі.
Зазначається, що лише за нещодавні тижні рф уже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС.
Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС, — зазначають у Генштабі.
У Генштабі ЗСУ наголошують, що Україна завжди відповідально ставилась і ставиться до безпеки ядерних обʼєктів.
Лише повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції. Допоки російські терористи знаходяться на ЗАЕС, тримають там свою бойову техніку та мають можливість проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантована, — резюмують у Генштабі ЗСУ.