Российские обстрелы заставили ГСЧС пересмотреть протоколы работы, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n194367-gschs-peresmotrela-protokoly-raboty-spasateley-iz-za-rossiyskih-obstrelov-klimenko.html

Ракурс

ДСНС після загибелі рятувальників переглянула протоколи їхньої роботи, а також використання інженерної та спецтехніки.

.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми змінили повністю всі протоколи реагування, починаючи від того, які мають бути бронежилети на наших рятувальниках. Тому що на початку війни і ще кілька місяців тому ми втратили кілька рятувальників, бо бронежилети не закривали весь тулуб, — зазначив він. — У великому бронежилеті незручно працювати, але це питання безпеки, питання життя і смерті.

Міністр уточнив, що у відомстві переглянули інструкцію з використання інженерної та спеціальної техніки.

Клименко також додав, що у ДСНС:

збільшили кількість рятувальників, які займаються висотними роботами — якщо на початку року їх було 150, то зараз уже 500;

збільшують так звані «фонтанні» підрозділи, які займаються ліквідацією наслідків на об'єктах нафтової та газової галузі.

Джерело: «Укрінформ»