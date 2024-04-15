В Одессе готовятся к пляжному сезону без разрешения властей

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Орендатори одеських пляжів посилено готуються до майбутнього сезону, а одесити та гості міста насолоджуються по-літньому теплими днями в середині квітня.

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Любителі сонячних ванн заполонили пляжі, а ті, кому більше по душі пікніки, набагато раніше звичайного вийшли на схили з мангалами, розповів кореспондент «Думської», який прогулявся узбережжям.

За його словами, багато людей вже купаються в море. Наразі кудись зникли смугасті стрічки, що перешкоджають підходам до води, а також таблички «Купання заборонено», до яких усі звикли за сезони 2022 та 2023 року.

Зимові шторми пошкодили набережну в районі Золотого берега, що на 16-й станції Великого Фонтану, а на деяких пляжах змило в море пісок.

Директор КП «Узбережжя Одеси» Дмитро Бєляєв розповів «Думській», що мерія та військова адміністрація поки не дали дозвіл на підготовку до купального сезону.

Відновлення пляжів і завезення піску тепер неможливе, через те, що немає розпорядження міського голови про початок підготовчих заходів до початку пляжного сезону. Військове командування також має дати дозвіл на ці заходи, — наголосив чиновник.

Він також зазначив, що всі роботи, які проводять зараз на пляжах — це ініціатива орендарів.

З усім тим підготовка до пляжного сезону йде повним ходом — в Аркадії відновлюють ротонду, бетонують підходи до моря і майже завершили роботи із заміни дерев’яного настилу на плитах.

На пляжах Великого Фонтану на піску облаштовують дерев’яні помости для шезлонгів і наметів.