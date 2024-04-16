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Последствия российских ударов по Никопольщине, фото: Днепропетровская ОВА
Рашисты атаковали Никопольщину FPV-дронами и артиллерией (ФОТО)https://racurs.ua/n194411-rashisty-atakovali-nikopolschinu-fpv-dronami-i-artilleriey-foto.htmlРакурс
Російські загарбники здійснили артобстріл та п’ять атак FPV-дронами по Нікопольському району Дніпропетровської області.
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Про це сьогодні, 16 квітня, вранці повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.
Звечора та вночі російські війська тероризували Нікопольщину. Під удар потрапили районний центр, Червоногригорівська і Мирівська громади, — вказано в повідомленні.
В результаті:
- понівечені три приватні оселі, декілька теплиць, легкова автівка і мікроавтобус;
- пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишилася тисяча абонентів.
Крім того, пізно ввечері захисники неба з Повітряного командування «Схід» знищили ворожий шахед у Криворізькому районі.
Скрізь без загиблих та постраждалих, — наголошують в ОВА.
Також у регіоні триває ліквідація наслідків негоди, яка вирувала напередодні. Енергетикам вдалося відновити енергопостачання майже 145 тис. родин Криворізького району.
Через шквальний вітер постраждали лінії електропередач майже у всіх районах області. Наразі залишаються знеструмленими близько 15,5 тис абонентів у 96 населених пунктах, — зазначають в ОВА.