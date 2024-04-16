Наслідки російських ударів по Нікопольщині, фото: Дніпропетровська ОВА

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Ракурс

Російські загарбники здійснили артобстріл та п’ять атак FPV-дронами по Нікопольському району Дніпропетровської області.

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Про це сьогодні, 16 квітня, вранці повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Звечора та вночі російські війська тероризували Нікопольщину. Під удар потрапили районний центр, Червоногригорівська і Мирівська громади, — вказано в повідомленні.

В результаті:

понівечені три приватні оселі, декілька теплиць, легкова автівка і мікроавтобус;

пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишилася тисяча абонентів.

Крім того, пізно ввечері захисники неба з Повітряного командування «Схід» знищили ворожий шахед у Криворізькому районі.

Скрізь без загиблих та постраждалих, — наголошують в ОВА.

Також у регіоні триває ліквідація наслідків негоди, яка вирувала напередодні. Енергетикам вдалося відновити енергопостачання майже 145 тис. родин Криворізького району.