Ракетный теракт по Чернигову: россияне убили 9 человек и ранили более 20 человек

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Внаслідок ракетного теракту по Чернігову уранці 17 квітня росіяни вбили 9 людей та поранили понад 20.

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Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону. Дані про жертви наведені станом на 11.00.

Фото наслідків удару по Чернігову опублікував президент Володимир Зеленський.

Атакований соціальний об'єкт, не пов’язаний з критичною інфраструктурою. Візуально зруйновані елементи стін шести поверхів — з 3 по 6 поверх і прибудови до неї, а також автівки поруч. Також пошкоджений медзаклад.

У районі, де були прильоти, відключили всі комунікації: світло, газ. Це зробили для того, щоб не було ще більших руйнувань.

Пошуково-рятувальна операція ще триває, сказав Чаус.

Нагадаємо, місцеві телеграм-канали публікували відеозаписи, на яких видно постраждалу лікарню та цивільних пацієнтів у ній, проте адміністрація поки не уточнює, який саме об'єкт соціальної інфраструктури зазнав обстрілу.

Президент України попередив, що «на жаль, кількість загиблих може зрости».