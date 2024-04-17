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Пытали 20 дней – украинец в Аргентине подал жалобу на своих российских мучителей
Пытали 20 дней — украинец в Аргентине подал жалобу на своих российских мучителейhttps://racurs.ua/n194456-pytali-20-dney-ukrainec-v-argentine-podal-jalobu-na-svoih-rossiyskih-muchiteley.htmlРакурс
В Аргентині подали позов через катування українця на окупованій росією території.
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Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала Ганна Юдківська — колишня суддя ЄСПЛ від України.
Позов подали за посередництвом проєкту із документування воєнних злочинів The Reckoning Project. Ім’я громадянина України не розголошують із міркувань безпеки.
Він звинуватив конкретних осіб, вказав їхні імена та військові звання, а також детально, на 70 сторінках, описав тортури. Його катували протягом 20 днів, після чого звільнили і він зміг втекти на неокуповану частину України. Він також надав свідчення інших ув’язнених, що утримувались в тому ж закладі. Родина залишилася на окупованій території, отже позов є анонімним для їхньої безпеки.
Тепер слово за Федеральним судом Буенос-Айресу. Аргентина має всі можливості стати лідером в справах універсальної юрисдикції. Конституція цієї країни на підставі універсальної юрисдикції дозволяє судам розглядати міжнародні злочини, в тому числі злочини проти людяності та воєнні злочини, незалежно від того, де вони мали місце.
У заяві чоловік звинувачує одну особу, двох, яких ідентифікують за позивними чи військовими знаками, та інших, імена яких не називаються, у застосуванні ураження електричним струмом і незаконного ув’язнення як форм тортур у середині-кінці 2022 року, пише Reuters.
Мене затримали на роботі. Потім мене катували. Застосовували електрошок, — сказав він в інтерв’ю виданню у квартирі в Буенос-Айресі перед подачею заяви. Це було неймовірно боляче, тому я втратив свідомість. Мені пощастило вижити. Багато людей досі там.
Міністерство оборони росії відмовилося від коментарів для агенції. Загалом Москва заперечує вчинення воєнних злочинів в Україні та відхилила попередні ордери на арешт Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини в рамках.