Катували 20 днів - українець в Аргентині подав скаргу на своїх російських мучителів

https://racurs.ua/ua/n194456-katuvaly-20-dniv-ukrayinec-v-argentyni-podav-skargu-na-svoyih-rosiyskyh-muchyteliv.html

Ракурс

В Аргентині подали позов через катування українця на окупованій росією території.

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Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала Ганна Юдківська — колишня суддя ЄСПЛ від України.

Позов подали за посередництвом проєкту із документування воєнних злочинів The Reckoning Project. Ім’я громадянина України не розголошують із міркувань безпеки.

Він звинуватив конкретних осіб, вказав їхні імена та військові звання, а також детально, на 70 сторінках, описав тортури. Його катували протягом 20 днів, після чого звільнили і він зміг втекти на неокуповану частину України. Він також надав свідчення інших ув’язнених, що утримувались в тому ж закладі. Родина залишилася на окупованій території, отже позов є анонімним для їхньої безпеки.

Тепер слово за Федеральним судом Буенос-Айресу. Аргентина має всі можливості стати лідером в справах універсальної юрисдикції. Конституція цієї країни на підставі універсальної юрисдикції дозволяє судам розглядати міжнародні злочини, в тому числі злочини проти людяності та воєнні злочини, незалежно від того, де вони мали місце.

У заяві чоловік звинувачує одну особу, двох, яких ідентифікують за позивними чи військовими знаками, та інших, імена яких не називаються, у застосуванні ураження електричним струмом і незаконного ув’язнення як форм тортур у середині-кінці 2022 року, пише Reuters.