Самую массивную звездную черную дыру в нашей галактике обнаружили европейские ученые

Европейские астрономы обнаружили еще одну массивную черную дыру, фото: ESO

https://racurs.ua/n194464-samuu-massivnuu-zvezdnuu-chernuu-dyru-v-nashey-galaktike-obnarujili-evropeyskie-uchenye.html

Ракурс

Астрономи ідентифікували наймасивнішу чорну діру зоряної маси у нашій галактиці Чумацький Шлях.

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Її виявили в ході аналізу даних місії Gaia Європейського космічного агентства (ESO), тож чорна діра отримала назву Gaia BH3 або скорочено BH3. Про це повідомляє прес-служба ESO.

Gaia BH3 виявили, помітивши дивний «хиткий» рух зірки-компаньйона, що обертається навколо неї. Спостереження за зорею-компаньйоном також дозволило астрономам точно виміряти масу чорної діри.

Чорна діра зоряної маси (або колапсар) — це чорна діра, утворена внаслідок гравітаційного колапсу зорі. Вони мають маси приблизно від п’яти до кількох десятків мас Сонця. Маса виявленої ESO чорної діри виявилася у 33 рази більшою за масу Сонця.

При цьому наступна за масою зоряна чорна діра, відома в нашій галактиці, Cygnus X-1, досягає лише 21 сонячної маси, що робить нове відкриття дійсно винятковим.

Також ця чорна діра, розташована на земному небі у сузір’ї Орла, надзвичайно близька до нас за космічними мірками — лише на відстані 2 тис. світлових років. Тож вона є другою за відстанню до Землі з відомих наразі чорних дір.

Ніхто не очікував знайти чорну діру великої маси, яка причаїлася неподалік і досі не була виявлена, — наголошують учені. — Таке відкриття можна зробити лише один раз у своєму дослідницькому житті.

Відкриття BH3 також підтвердило теорію про походження таким масивних чорних дір зоряної маси, які раніше учені вже виявляли за межами нашої галактики. Припускалося, що вони вони можуть утворюватися в результаті колапсу зірок, у хімічному складі яких дуже мало елементів, важчих за водень і гелій:

вважається, що ці так звані бідні на метали зорі втрачають меншу масу протягом свого життя, а отже, мають більше матеріалу для утворення високомасивних чорних дір після їхньої смерті;

але доказів, які б безпосередньо пов’язували бідні на метал зорі з надмасивними чорними дірами, досі бракувало.