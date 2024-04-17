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Ракурс
Європейські астрономи виявили ще одну масивну чорну діру, фото: ESO

Наймасивнішу зоряну чорну діру в нашій галактиці виявили європейські учені (ФОТО)

17 кві 2024, 17:32
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Астрономи ідентифікували наймасивнішу чорну діру зоряної маси у нашій галактиці Чумацький Шлях.


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Її виявили в ході аналізу даних місії Gaia Європейського космічного агентства (ESO), тож чорна діра отримала назву Gaia BH3 або скорочено BH3. Про це повідомляє прес-служба ESO.

Gaia BH3 виявили, помітивши дивний «хиткий» рух зірки-компаньйона, що обертається навколо неї. Спостереження за зорею-компаньйоном також дозволило астрономам точно виміряти масу чорної діри.

Уявлення художника про систему з наймасивнішою зоряною чорною дірою в нашій галактиці, інфографіка: ESO/L. Calçada

Чорна діра зоряної маси (або колапсар) — це чорна діра, утворена внаслідок гравітаційного колапсу зорі. Вони мають маси приблизно від п’яти до кількох десятків мас Сонця. Маса виявленої ESO чорної діри виявилася у 33 рази більшою за масу Сонця.

При цьому наступна за масою зоряна чорна діра, відома в нашій галактиці, Cygnus X-1, досягає лише 21 сонячної маси, що робить нове відкриття дійсно винятковим.

Порівняння кількох зоряних чорних дір у нашій галактиці, інфографіка: ESO

Також ця чорна діра, розташована на земному небі у сузір’ї Орла, надзвичайно близька до нас за космічними мірками — лише на відстані 2 тис. світлових років. Тож вона є другою за відстанню до Землі з відомих наразі чорних дір.

Ніхто не очікував знайти чорну діру великої маси, яка причаїлася неподалік і досі не була виявлена, — наголошують учені. — Таке відкриття можна зробити лише один раз у своєму дослідницькому житті.

Широкопольне зображення навколо чорної діри BH3, фото: ESO

Відкриття BH3 також підтвердило теорію про походження таким масивних чорних дір зоряної маси, які раніше учені вже виявляли за межами нашої галактики. Припускалося, що вони вони можуть утворюватися в результаті колапсу зірок, у хімічному складі яких дуже мало елементів, важчих за водень і гелій:

  • вважається, що ці так звані бідні на метали зорі втрачають меншу масу протягом свого життя, а отже, мають більше матеріалу для утворення високомасивних чорних дір після їхньої смерті;
  • але доказів, які б безпосередньо пов’язували бідні на метал зорі з надмасивними чорними дірами, досі бракувало.

Зірки в парі, як правило, мають схожий склад, а це означає, що супутник BH3 містить важливі підказки про зорю, яка колапсувала і утворила цю виняткову чорну діру, — зазначають дослідники. — Дані спектрографа ультрафіолетового та візуального діапазону показали, що супутник був дуже бідною на метали зіркою, що вказує на те, що зоря, яка колапсувала, утворивши BH3, також була бідною на метали — як і передбачалося.

Джерело: Ракурс


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