Найближчу до Землі чорну діру виявили учені

У зоряному скупченні Гіади може розташовуватися найближча до Землі чорна діра

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Ракурс

Учені виявили натяки на існування кількох чорних дір у скупченні Гіади — найближчому розсіяному скупченні до нашої Сонячної системи — що зробить їх найближчими до Землі чорними дірами, коли-небудь виявленими.

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Про це повідомляє прес-служба Університету Барселони (Іспанія).

Такого висновку учені дійшли, провівши симуляції, які відстежують рух і еволюцію всіх зірок у Гіадах. У цьому моделювання вони використовували зібрані науковцями з 2015 року дані про злиття пар чорних дір малої маси, котрі супроводжуються виникненням гравітаційних хвиль.

Гіади розташовані на відстані близько 150 світлових років (або 45 парсек) від Сонця. За останні роки застосування космічного телескопа Gaia Європейського космічного агентства (ESA) вперше дозволило детально вивчити положення та швидкість зірок цього розсіяного скупчення та впевнено ідентифікувати окремі зірки.

Розсіяні скупчення — це нещільно пов’язані групи із сотень зірок, які мають певні властивості, такі як вік і хімічні характеристики. Результати моделювання порівнювали з фактичним положенням і швидкістю зірок у Гіадах.

Наше моделювання може одночасно відповідати масі та розміру Гіад, лише якщо деякі чорні діри присутні в центрі скупчення сьогодні (або донедавна), — зазначають дослідники.

Результати симуляцій показали:

спостережувані властивості Гіад найкраще відтворюються моделюванням з двома або трьома чорними дірами на даний момент;

водночас моделювання, яке передбачає, що всі чорні діри були викинуті (менше 150 млн років тому — приблизно остання чверть віку скупчення), також може дати хороший збіг, оскільки еволюція скупчення ще не змогла стерти сліди попереднього існування там чорної діри.

Нові результати показують, що чорні діри, народжені Гіадами, все ще перебувають всередині скупчення або дуже близько до нього. Це робить їх найближчими чорними дірами до Сонця, набагато ближче, ніж попередній кандидат (а саме чорна діра Gaia BH1, яка розташована на відстані 480 парсек від Сонця), — наголошують дослідники.