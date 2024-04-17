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Ракурс
Россияне распространяют очередной фейк о Харькове, фото: ГСЧС

Рашисты распространяют фейки об «эвакуации из Харькова» — ГСЧС

17 апр 2024, 18:32
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Російські загарбники поширюють фейки щодо так званої евакуації з Харкова.


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Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Через месенджер Signal розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення «евакуації» з міста через ймовірне оточення російськими загарбниками, — зазначають у відомсті. — ДСНС інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні.

У ДСНС закликають українців не довіряти сумнівним джерелам інформації.

Будьте пильними та не дайте себе ошукати! — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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