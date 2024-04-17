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Российский беспилотник ZALA, фото: 47-я отдельная механизированная бригада
ВСУ приземлили российский беспилотник ZALA возле Авдеевки (ФОТО)https://racurs.ua/n194471-vsu-prizemlili-rossiyskiy-bespilotnik-zala-vozle-avdeevki-foto.htmlРакурс
Зенітники 47-ї окремої механізованої бригади збили ворожий безпілотник ZALA, який здійснював розвідку місцевості під Авдіївкою.
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Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляється у Telegram-каналі бригади.
Усі мікросхеми безпілотника цілі, лише в декількох місцях треба реставрувати крила, — вказано в повідомленні. — Трофей піде на подальше вивчення фахівцям.
ZALA — марка безпілотних літальних апаратів (БПЛА, дронів), що виробляється іжевською компанією «ZALA AERO GROUP Безпілотні системи».