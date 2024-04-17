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Ракурс
Российский беспилотник ZALA, фото: 47-я отдельная механизированная бригада

ВСУ приземлили российский беспилотник ZALA возле Авдеевки (ФОТО)

17 апр 2024, 20:58
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Зенітники 47-ї окремої механізованої бригади збили ворожий безпілотник ZALA, який здійснював розвідку місцевості під Авдіївкою.


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Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляється у Telegram-каналі бригади.

Усі мікросхеми безпілотника цілі, лише в декількох місцях треба реставрувати крила, — вказано в повідомленні. — Трофей піде на подальше вивчення фахівцям.

Російський безпілотник ZALA, фото: 47-ма окрема механізована бригада

ZALA — марка безпілотних літальних апаратів (БПЛА, дронів), що виробляється іжевською компанією «ZALA AERO GROUP Безпілотні системи».

Источник: Ракурс


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