Российский беспилотник ZALA, фото: 47-я отдельная механизированная бригада

https://racurs.ua/n194471-vsu-prizemlili-rossiyskiy-bespilotnik-zala-vozle-avdeevki-foto.html

Ракурс

Зенітники 47-ї окремої механізованої бригади збили ворожий безпілотник ZALA, який здійснював розвідку місцевості під Авдіївкою.

.

Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляється у Telegram-каналі бригади.

Усі мікросхеми безпілотника цілі, лише в декількох місцях треба реставрувати крила, — вказано в повідомленні. — Трофей піде на подальше вивчення фахівцям.

ZALA — марка безпілотних літальних апаратів (БПЛА, дронів), що виробляється іжевською компанією «ZALA AERO GROUP Безпілотні системи».