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Ракурс
Російський безпілотник ZALA, фото: 47-ма окрема механізована бригада

ЗСУ приземлили російський безпілотник ZALA біля Авдіївки (ФОТО)

17 кві 2024, 20:58
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Зенітники 47-ї окремої механізованої бригади збили ворожий безпілотник ZALA, який здійснював розвідку місцевості під Авдіївкою.


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Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляється у Telegram-каналі бригади.

Усі мікросхеми безпілотника цілі, лише в декількох місцях треба реставрувати крила, — вказано в повідомленні. — Трофей піде на подальше вивчення фахівцям.

Російський безпілотник ZALA, фото: 47-ма окрема механізована бригада

ZALA — марка безпілотних літальних апаратів (БПЛА, дронів), що виробляється іжевською компанією «ZALA AERO GROUP Безпілотні системи».

Джерело: Ракурс


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