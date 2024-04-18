рф атаковала ракетами Селидово. Фото: Селидовский городской совет

https://racurs.ua/n194477-rf-atakovala-raketami-selidovo-a-dronami-dnepropetrovschinu-foto.html

Ракурс

Місто Селидове знову перебувало під російським обстрілом.

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Близько 3.10 18 квітня в населеному пункті був приліт чотирьох ракет. Внаслідок обстрілу загинула жінка 1961 року народження. Про це Селидівська міська рада повідомила у Facebook.

Також у місті пошкоджено адмінбудівлю сільгосппідприємства, магазин та приватні житлові будинки. Пошкоджено лінії електромереж.

А російські дрони вночі атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Як повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак, один із «Шахедів» захисники неба знищили над Криворізьким районом, але чотири БПЛА поцілили по Нікопольщині — були влучання в одному з сіл Мирівської громади. Пошкоджені два приватні будинки й авто. Люди цілі.

Нагадаємо, 17 квітня російські загарбники завдали авіаудару по території фермерського господарства у Куп’янському районі. Внаслідок бомбардування сталися часткові руйнування та пожежа недіючої господарчої споруди.