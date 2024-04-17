Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по сільгосппідприємству на Харківщині, спалахнула пожежа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194469-rashysty-vdaryly-po-silgosppidpryiemstvu-na-harkivschyni-spalahnula-pojeja-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали авіаудару по території фермерського господарства у Куп’янському районі.
.
Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок бомбардування:
- сталися часткові руйнування та пожежа недіючої господарчої споруди;
- зайнялася трава навколо ферми.
Загальна площа пожежі склала близько 500 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували займання, — вказано в повідомленні. — За попередніми даними, на щастя, жертв та постраждалих немає.