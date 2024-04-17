Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС

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Російські загарбники завдали авіаудару по території фермерського господарства у Куп’янському районі.

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Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок бомбардування:

сталися часткові руйнування та пожежа недіючої господарчої споруди;

зайнялася трава навколо ферми.