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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по сельхозпредприятию на Харьковщине, вспыхнул пожар (ФОТО)

17 апр 2024, 19:57
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Російські загарбники завдали авіаудару по території фермерського господарства у Куп’янському районі.


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Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок бомбардування:

  • сталися часткові руйнування та пожежа недіючої господарчої споруди;
  • зайнялася трава навколо ферми.

Загальна площа пожежі склала близько 500 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували займання, — вказано в повідомленні. — За попередніми даними, на щастя, жертв та постраждалих немає.

Наслідки російських обстрілів, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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