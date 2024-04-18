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Ракурс
Производитель Iris-T анонсировал передачу Украине еще одной системы ПВО. Фото:

Производитель Iris-T анонсировал передачу Украине еще одной системы ПВО

18 апр 2024, 12:50
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Ще одну систему ППО Iris-T найближчим часом отримає Україна.


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У найближчі декілька тижнів українські Сили оборони отримають ще один зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM. Про це заявив керівник збройової компанії Diehl Defence (виробника ЗРК Iris-T SLM) Гельмут Раух. Він разом із віце-канцлером Німеччини Робертом Хабеком 18 квітня перебувають у Києві, пише BILD.

Три наші системи вже знаходяться в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна — лише за кілька тижнів, — зазначив Раух.

Хабек водночас додав, що для безпеки та миру в Європі важливо, щоб Україна мала сили для свого захистку. Він наголосив, що у разі успіху російського диктатора в Україні, він продовжить війну.

Нагадаємо, 13 квітня німецький уряд ухвалив рішення про негайну відправку Україні ще одного комплексу ЗРК Patriot для відбиття російських атак.

Источник: Ракурс


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