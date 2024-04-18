Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ГУР назвало перечень уничтоженной техники россиян в Джанкое. Фото: соцсети

Взрывы в Джанкое — в ГУР назвали перечень уничтоженных целей врага

18 апр 2024, 13:21
999

Перші подробиці наслідків удару Сил оборони України по аеродрому окупантів у Джанкої розповіли в розвідці.


.

У середу, 17 квітня, внаслідок успішної операції ЗСУ на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму було знищено або критично пошкоджено низку важливих цілей. Перелік знищених цілей ворога Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало в Telegram.

Зазначається, що росіяни втратили чотири пускові установки ЗРК С-400, три радіолокаційні станції та пункт управління засобами ППО. Також у списку — апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

У ГУР наголосили, що кількість уражених або знищених об'єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.

Нагадаємо, 17 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про «прильоти» та пожежу в районі аеродрому в Джанкої.

У соцмережах після цього повідомляли про знищення двох пускових установок з ракетами С-300, радіо-локаційної станції та пункту прийому та ремонту військової техніки. Також заявлялося про 15 поранених та 22 зниклих безвісти окупантів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров